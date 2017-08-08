​Самая востребованная профессия в Югре – продавец. Какие ещё специалисты необходимы региону?

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами в Югре являются представители сфер: «Продажи» (42 процента), «Банки, инвестиции» (17 процентов), «информационные технологии» (12 процентов), «Начало карьеры» (11 процентов) и «Производство» (10 процентов), сообщает «HeadHunter».

Стоит отметить, что за последнее время в Югре существенно выросла доля вакансий для специалистов сферы «Юристы» (+86 процентов), «Автомобильный бизнес» (+65 процентов) и «Высший менеджмент» (+33 процента). А с другой стороны снизилась доля вакансий маркетологов (-31 процент) и HR-менеджеров (-43 процента). В свою очередь стабильно растет спрос на рабочих (+15 процентов), медицинских работников (+14 процентов), ИТ-специалистов (+12 процентов).

HeadHunter составил топ-5 основных областей, в которых спрос на специалистов в ближайшие годы будет только расти.

1. Основная часть новых профессий на рынке труда появляется в сфере «Информационные технологии». Как следствие – будет повышаться спрос на специалистов данной сферы.

2. В связи с увеличением среднего возраст жизни, закономерно растет желание прожить эти годы здоровым и молодым. Соответственно продолжит расти спрос и на врачей, фармацевтов, младший и средний медицинский персонал.

3. В последние годы растет спрос на специалистов инженерных профессий. Появление инновационных разработок и технологий в производстве автоматически спровоцируют спрос на новых специалистов.

4. Популярными становится профессии, связанные с работой в социальном пространстве. Причиной роста спроса на психологов является постоянно ускоряющийся ритм жизни и проблемы общения между людьми.

5. Повысится спрос на экологов, так как по мнению экспертов в ближайшее время ожидается бум в развитии экологической сферы. Будет необходимо решать проблемы вредных выбросов, утилизации и переработки отходов

«Наверняка, этот список не окончательный, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал, - слишком быстро сейчас развиваются многие технологии, чтобы предположить все профессии. При этом, стоит помнить, что можно выбрать самую перспективную профессию, но, если она не нравится человеку, он никогда не будет в ней востребованным специалистом. И тут уже задача родителей, помочь выбрать профессию и не слишком настаивать на собственном выборе».