Стала известна программа празднования Дня нефтяника. К нам приедут «Звери»

Сургутнефтегаз представил праздничную программу на День нефтяника - «Моя Родина – Сибирь!», которая пройдет 3 сентября на лыжной базе «Снежинка» (Югорский тракт, 8)
10.00 – 14.30
«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ЛУЧШИХ!»
1. Дорогами нефтяников - выставка автотранспорта и спецтехники ОАО «Сургутнефтегаз»
2. Сибиряки, на старт! - спортивная эстафета для крепких духом
3. В здоровом теле… - утренняя зарядка и мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов
4. В ритме праздника - танцевальный марафон для всех желающих
5. Лучший город земли! - конкурс граффити о Сургуте
6. Свежий взгляд – кинотеатр под открытым небом
7. Все выше, выше и выше! - фестиваль воздушных змеев
8. Свадебный танец - конкурс для супружеских пар
9. Развлечения на любой вкус – настольные игры, библиотека на свежем воздухе
10. У природы нет плохой погоды - дефиле авторских зонтов
11. Сибирские гуляния – традиционные игры народов ханты и манси, мастер-классы от ремесленников
12. В объективе – праздник! - фотоквест для всех желающих
«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА!»
1. Играем в лето! - развлекательно-познавательные программы от театра актера и куклы «Петрушка»
2. Я рисую край родной - конкурс детского рисунка на асфальте
3.«Арт-мастерская», «Аллея аттракционов», «Веселая игротека» - развлекательные площадки для детей и их родителей
15.00 – 15.30
«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ПЕРВЫХ!»
1. Север – мой дом! - традиционное шествие нефтяников, торжественное открытие праздника
2. Будущее нефтяного края - посвящение молодых специалистов ОАО «Сургутнефтегаз» в профессию
15.30 – 20.00
«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ!»
Концертная программа с участием творческих коллективов города:
солистов ДИ «Нефтяник», джаз-ансамбля «Резонанс», инструментального дуэта «Ремейк», группы «ФБР», Titanium-Brass Band, DJ Axilles и др.
Выступление группы «Нелегалы» (г.Екатеринбург).
20.00 – концерт группы «Звери» (г.Москва)
21.00 – «Звезды Югры!» - праздничный салют
Напомним, что Газовики («Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром переработка») привезут в Сургут рок-группу «Чайф».