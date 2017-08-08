Стала известна программа празднования Дня нефтяника. К нам приедут «Звери»

Сургутнефтегаз представил праздничную программу на День нефтяника - «Моя Родина – Сибирь!», которая пройдет 3 сентября на лыжной базе «Снежинка» (Югорский тракт, 8)

10.00 – 14.30

«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ЛУЧШИХ!»

1. Дорогами нефтяников - выставка автотранспорта и спецтехники ОАО «Сургутнефтегаз»

2. Сибиряки, на старт! - спортивная эстафета для крепких духом

3. В здоровом теле… - утренняя зарядка и мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов

4. В ритме праздника - танцевальный марафон для всех желающих

5. Лучший город земли! - конкурс граффити о Сургуте

6. Свежий взгляд – кинотеатр под открытым небом

7. Все выше, выше и выше! - фестиваль воздушных змеев

8. Свадебный танец - конкурс для супружеских пар

9. Развлечения на любой вкус – настольные игры, библиотека на свежем воздухе

10. У природы нет плохой погоды - дефиле авторских зонтов

11. Сибирские гуляния – традиционные игры народов ханты и манси, мастер-классы от ремесленников

12. В объективе – праздник! - фотоквест для всех желающих



«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА!»

1. Играем в лето! - развлекательно-познавательные программы от театра актера и куклы «Петрушка»

2. Я рисую край родной - конкурс детского рисунка на асфальте

3.«Арт-мастерская», «Аллея аттракционов», «Веселая игротека» - развлекательные площадки для детей и их родителей



15.00 – 15.30

«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ПЕРВЫХ!»

1. Север – мой дом! - традиционное шествие нефтяников, торжественное открытие праздника

2. Будущее нефтяного края - посвящение молодых специалистов ОАО «Сургутнефтегаз» в профессию



15.30 – 20.00

«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ!»



Концертная программа с участием творческих коллективов города:

солистов ДИ «Нефтяник», джаз-ансамбля «Резонанс», инструментального дуэта «Ремейк», группы «ФБР», Titanium-Brass Band, DJ Axilles и др.

Выступление группы «Нелегалы» (г.Екатеринбург).

20.00 – концерт группы «Звери» (г.Москва)

21.00 – «Звезды Югры!» - праздничный салют

Напомним, что Газовики («Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром переработка») привезут в Сургут рок-группу «Чайф».