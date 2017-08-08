15 югорских детей в "Артеке" попробуют себя в роли политиков

7 августа из Сургута в Международный детский центр «Артек» на смену «Артек – перекресток возможностей» отправились 15 детей из Покачей, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нижневартовского района.Смена продлится с 7 по 28 августа.

Во время отдыха юные югорчане примут участие в игре, по сюжету которой каждый лагерь превратится в Содружество Детских Республик. В каждой республике будет выбран президент, сформирован кабинет министров, а отряды будут представлять собой департаменты. Тематическое направление работы своего департамента выбирают сами дети, например: «защита природы», «дружба», «здоровье» и другое. Задача департаментов – очертить круг актуальных проблем в рамках своего направления и предложить пути их решения. Итоговым делом смены станет конкурс видеосюжетов о каждой республике, в которых дети расскажут об итогах работы своих департаментов.

Кроме этого, артековцы традиционно станут участниками отрядных и общелагерных мероприятий, посвященных знаменательным датам августа: Международному дню молодежи, Всемирному дню фотографии; Дню Государственного флага России, Дню российского кино.