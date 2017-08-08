День коренных народов в Югре будут отмечать в течение недели

Международный день коренных народов мира начнут отмечать в Юрге 9 августа. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всей недели.

Так, в этнографическим музее «Торум Маа» окружной столицы 9 августа состоится открытие выставочного проекта «Времена года. Летние ремесла обских угров». 12 августа на территории стадиона «Югра-атлетикс пройдет региональный фестиваль этноспорта, в рамках которого югорчане посоревнуются в традиционной борьбе, прыжках через нарты и перетягивании палки на оленьей шкуре.

13 августа на базе этнодеревни «Вэнт Корт» (район «Рыбокомбинат», ул. Объездная) состоится главное празднование, лозунгом которого станет слоган «Ма ай мирием» (с языка ханты — «Мой маленький народ»). Здесь жители и гости города станут свидетелями проведения традиционного обряда поклонения, а также участниками развлекательной программы.

В Сургуте на площадке Дома коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут» 9 августа откроется выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусств коренных народов Севера и выставка традиционной посуды обских угров. Кроме того, для сургутян и гостей города выступят фольклорные коллективы «Аснэ» и «Луима ханса».

Для воспитанников летних городских лагерей Югорска будет организован праздник «Народов малых не бывает», во время которого дети познакомятся с традиционными костюмами, загадками, пословицами, языками и другими аспектами культуры коренных малочисленных народов России.

В «Музее истории и ремесел Советского района» 9 августа запланирован праздник «Ма нуви хат», в рамках которого пройдут экскурсии по выставке «Играми, игрушками играющие», дегустация национальных блюд, мастер-классы по изготовлению сувениров, игровая программа для детей. 10 августа здесь же ребят ждут на познавательную игру «Игры народов мира».

На речном вокзале Октябрьского и автовокзале Приобья 9 августа в ходе акции «Будем знакомы» участники, одетые в национальные костюмы, поздравят всех присутствующих с Международным днем коренных народов мира. Жителей Нефтеюганска на базе «Музея реки Обь» познакомят с историей создания хантыйской игрушки и оберегов, кроме того, для них проведут творческие занятия по изготовлению национальной игрушки «Акань».

В Когалыме 6 августа в музейно-выставочном центре уже прошел мастер-класс по изготовлению сувенира с элементами орнамента народов ханты. 12 августа в парке аттракционов жителей города ждут на развлекательную программу.