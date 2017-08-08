​«Тюменская матрешка» заняла четвертую позицию по выдаче ипотеки

Регионы «тюменской матрешки» вошли в топ-10 субъектов РФ по выданным ипотечным кредитам за последние 6 месяцев, сообщают «РБК».

Агентство ипотечного жилищного кредитования подготовило отчет, согласно которому в Тюменской области включая ХМАО и ЯНАО, было выдано 37 млрд рублей – 4 место. Впереди только Москва (103 млрд), Московская область (61 млрд) и Санкт-Петербург (52 млрд).

Стоит отметить, что в целом за отчетный период рынок ипотеки в РФ вырос на 16 процентов. Всего было выдано 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд рублей, а средний размер кредита равен 1,825 млн рублей.