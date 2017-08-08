Adidas закроет 160 магазинов в России. Что будет с сургутскими подразделениями бренда?

Производитель спортивных товаров Adidas закроет около 160 магазинов в России за 2017 год. Об этом рассказали исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед и финансовый директор компании Харм Ольмайер, сообщает «РБК».

«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть», — заявил Рорштед. По его словам, руководство принимает меры в отношении российского рынка. «Мы уже закрыли более 100 магазинов и закроем еще 50 до конца года», — пояснил он. Ольмайер отметил, что из-за того что Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой придется закрыть до 160 магазинов.

Siapress.ru получил комментарии от Николая Федорова директора магазина Аdidas в Сургуте. Он сообщил, что отделы в ТЦ «Росич» и в ТЦ «Аура» не закроются и будут работать в штатном режиме.