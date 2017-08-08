В Сургуте выберут лучших местных производителей

В рамках городского проекта «Сделано в Сургуте» в муниципалитете объявлен конкурс на лучший товар. В нем примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города.

Конкурс проводится в два этапа, во время которых участникам необходимо будет представить жюри видеоролики на тему «Наше производство», а также провести презентацию своего продукта.

Лучшие будут определены в номинациях: хлебобулочные и кондитерские изделия; полуфабрикаты из теста замороженные; мясные полуфабрикаты; кулинарные изделия; зеленные культуры; изделия народных художественных промыслов; изделия художественной ковки металла и дизайн мебели. Кроме того, по итогам голосования на выставке-продаже местных товаропроизводителей будет выбран победитель в номинации «Народное призвание».

Заявки на участие принимаются до 31 августа. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится 16 сентября во время ярмарки продукции сургутских товаропроизводителей, на которой как раз представят фирменный знак «Сделано в Сургуте». В настоящее время спецкомиссия из местных товаропроизводителей выбирает один из четырех предложенных дизайнерами логотипов.

По словам организаторов, победители конкурса получат право использовать символику конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных печатных материалах, этикетках и ярлыках с готовой продукцией, на выставках, в печатных и сетевых изданиях.