​КНДР отказывается вести переговоры по своей ядерной программе и грозит США ракетами

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо заявил журналистам, что его страна не при каких обстоятельствах не будет вести переговоры по поводу своей ядерной программы. По словам северокорейского министра, угрозу миру несут не северокорейские ракеты, а Соединенные Штаты, сообщают «РБК».

Ли Юн Хо отметил, что в случае атаки со стороны США «будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия». По его словам, остальные страны могут не беспокоиться, пока не присоединятся к США.

Стоит отметить, что Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать диалог с Пхеньяном. «Рассчитываем, что при благоразумном подходе со стороны всех игроков, включая, конечно же, и Соединенные Штаты, Республику Корею и Японию, мы сможем найти устраивающее все стороны решение», – сказал Лавров журналистам в Маниле во вторник.

«Мы убеждены, что нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров», – отметил он.

Напомним, что в субботу 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. В соответствии с новыми санкциями – членам ООН запрещено импортировать из Северной Кореи уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты.