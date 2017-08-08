Министерство образования с начала учебного года повысит стипендии. Сколько будут получать студенты в Сургуте?

Министерство образования и науки заключило соглашение об индексации стипендий на 5,9 процентов с нового учебного года со всеми российскими вузами, сообщают «Ведомости».

«В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями заключили соглашение о предоставление субсидии на выплату стипендий», — пояснила министр образования и науки Ольга Васильева.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что необходимые средства выделит правительство.

Стоит отметить, что в данный момент размер общей стипендии в ВУЗах нашего региона составляет 3 267 рублей. Однако размер повышенной выплаты активным студентам достигает 4 тысяч рублей.