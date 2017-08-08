Волонтеры «Дай лапу» провели мероприятие с ездовыми хасками и женским мотосообществом города

В минувшую субботу волонтеры общественного движения «Дай лапу» провели необычное мероприятие с Клубом северных ездовых собак «Хаски 186» и мотосообществом «Колибри Сургут», чтобы помочь сургутским бездомным животным.

«Любое подобное мероприятие я считаю очень полезным. Это очень хорошо, что есть возможность проводить такие мероприятия. Это лишний повод для встречи с животными нашей благотворительной организации «Дай лапу», чтобы помочь им найти свой дом и любящих хозяев»,- рассказала «НГ» волонтер организации «Дай лапу» Юлия Чалая.

В первую очередь мероприятие было направлено на детей. Они могли поиграть и сфотографироваться с четвероногими друзьями, посмотреть на мотоциклы и даже прокатиться на них, пообщаться с настоящими байкерами. Все время сопровождалось веселой музыкой из мультфильмов для детей.

«Мне нравится возможность организовывать такие мероприятия, посещать детские дома, помогать детям, устраивать благотворительные акции, помогать бездомным животным»,- поделилась с «НГ» участница мотоклуба «Колибри Сургут» Анастасия.

Как сообщили руководители клубов и движения «Дай лапу», в будущем они еще не раз собираются проводить подобные благотворительные события.