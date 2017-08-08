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​Две российские команды выступают на крупнейшем киберспортивном чемпионате в мире. Они выиграют десятки миллионов рублей

Накануне, 7 августа началась стадия плей-офф самого крупнейшего кибер-спортивного турнира во всем мире – The International 2017 по игре Dota 2. Этой ночью его призовой фонд достиг (компания-организатор турнира дает лишь $1,6 млн, а остальные деньги собираются из внутриигровых покупок пользователей со всего мира) рекордной суммы в истории киберспорта – $24 миллионов. За него борются 18 сильнейших команд мира, две из которых – российские.

В первом круге стадии плей-офф одна из них, команда Team Empire, победила американский коллектив Cloud9 в матче на вылет и обеспечила себе попадание в 9-12 места турнира, за которые полагается $350 000 (то есть без малого 21 млн рублей). Правда, следующим оппонентом россиян станут куда более сильные американцы – чемпионы The International 2015 Evil Geniuses. Большинство экспертов полагает, что e Team Empire мало шансов против этих грандов мировой Dota 2. В случае поражения они покинут турнир. К слову, Team Empire уже занимала 9 место на The International в 2015 году, тогда она получила $220 000.

Другая российская команда, Virtus Pro, которая по версии букмекеров является главным фаворитом текущего турнира, начнет выступление в плей-офф сегодня. В отличие от Team Empire они находятся в так называемой «сетке победителей», поэтому имеют право на ошибку – если они проиграют своим оппонентам из Китая (команда LGD-Gaming), то не покинут турнир, а спустятся в «сетку проигравших», где дальше будут играть на вылет. Таким образом Virtus Pro в самом худшем случае окажутся на 9-12 местах с $350 000 призовых, но болельщики явно ждут от них большего. Два года назад более слабый состав этой команды занял 5-6 место на The International (проиграв, кстати, в игре на вылет своим нынешним соперникам из LGD-Gaming) и увез домой $1,2 млн.

На текущем турнире призовая выплата для команды-победительницы впервые в истории киберспорта превысит $10 миллионов.

Dota 2 – это компьютерная игра, которая в классификации российского киберспорта называется «многопользовательской боевой ареной». В начале матча десять игроков выбирают себе уникальных персонажей, обладающих рядом способностей, и их задача – разрушить главное здание на базе противника. Онлайн-аудитория игры в настоящий момент составляет в среднем 500 000 человек в сутки, на пиковых значениях – более 1 млн человек в сутки.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 176, комментариев: 0


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