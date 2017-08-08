​Количество довольных учителей резко сократилось в двое. Виноваты зарплаты и бюрократия

Лавада-центр провели опрос, согласно которому по итогам 2016 года число учителей, которым всё нравится в их работе резко сократилось. В 2015 году полностью довольны своей работой были 42 процента опрошенных, а в 2016 году количество довольных сократилось до 22 процентов, сообщают «Ведомости».

Исследователи выяснили, что с 28 процентов до 34 процентов возросло количество учителей, недовольных своей зарплатой. Так по данным опроса половина учителей в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, еще 25 процентов — в пределах 20–27 тысяч рублей и оставшиеся 25 процентов — более 27 тысяч рублей.

Почти половина опрошенных учителей пожаловались на рост внеучебной нагрузки и больше количество отчетов. «Отчетность растет и продолжает расти, уже не один год мы видим, что это очень раздражает учителей», — рассказала один из авторов исследования — Марина Пинская.

Стоит отметить, что большинство учителей также не готовы отказаться от дополнительных заработков: 64 процента опрошенных заявили, что для этого их зарплата должна увеличиться вдвое по сравнению с текущей. Средний доход учителя от всех видов деятельности сейчас составляет 27 062 рубля.