10 августа в Сургуте откроется Центр адаптивного спорта

10 августа в Сургуте состоится открытие регионального Центра адаптивного спорта. Новый объект для спортсменов расположился на Нефтеюганском шоссе, в бывшем здании гипермаркета «Рост».

В день открытия центра пройдет чествование югорских участников XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые недавно вернулись из Турции. Сургутские спортсмены – триумфаторы международных соревнований. Легкоатлет Максим Бган привез в Сургут золотую медаль в метании молота. А сургутянка Юлия Любчик вошла в десятку лучших метательниц молота, несмотря на серьезную конкуренцию. С результатом 48,54 метра она разместилась на шестой строчке турнирной таблицы.

Кроме того, спортсмены проведут показательные выступления. В церемонии открытия примет участие губернатор Югры Наталья Комарова.