Lexus GX стал самой популярной машиной у угонщиков

Внедорожник Lexus GX стал самой угоняемой машиной второго полугодия 2016 и первого полугодия 2017 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные компании "АльфаСтрахование".

Рейтинг наиболее угоняемых машин был составлен на основе обращений клиентов компании по каско. Позиция в рейтинге представляет соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании автомобилей этой марки.

Так, первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании занимает Lexus GX (частота угонов - 1,68%). На втором месте автомобилиPorsche Panamera (1,61%), а на третьем - Audi A8 (1,53%). Также угонщики предпочитают Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%). Кроме того, в десятку вошли Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%), Toyota Land Cruiser (0,69%), добавляет портал "Финмаркет".