Если позволит погода, жители Югры увидят сегодня "кровавую" Луну

Жители России смогут понаблюдать за частичным лунным затмением, если позволит погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Владилена Санакоева.

По информации издания, затмение 7 августа пройдет с 20:24 до 22:19 мск, максимальная фаза - в 21:20 мск. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

При этом, часть лунного диска окрасится в бордово-красный цвет - югорчане смогут увидеть так называемую "кровавую" Луну.





