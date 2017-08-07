СМИ: Малахов уходит с "Первого канала" в декретный отпуск

Телеведущий Андрей Малахов может покинуть Первый канал из-за декретного отпуска. По информации журнала ELLE, которую передает "Российская газета", в скором времени жена Малахова должна родить ребенка.

Как передает РИА "Новости", ведущий сообщил руководству телеканала о своем желании уйти в декрет, в ответ новый продюсер программы "Пусть говорят" попросила его сделать выбор, "кто он – телеведущий или бэбиситтер", говорится в статье.

Малахов счел такое отношение со стороны начальства "циничным и неприемлемым", отмечает издание.