За уик-энд в Югре совершено 93 преступления

За 4-6 августа в Югре зарегистрировано 93 преступления, сообщает региональное управление МВД.

Из них раскрыто 72, в том числе: три грабежа, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, четыре угона и 20 краж. На телефон доверия полиции поступило 5 сообщений. Раскрываемость по горячим следам составила 75%.

Так, сотрудниками ОМВД России по Кондинскому району задержан нератотающий молодой человек 1996 года рождения, который повредил ворота и проник в склад в д. Шугур, откуда пытался украсть 20 литров бензина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Другой злоумышленник 1997 года рождения похитил из подъезда жилого дома с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района велосипед стоимостью 7000 рублей. Похищенное изъято. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Сургуте задержан неработающий мужчина 1990 года рождения попытался украсть из магазина одежды вещи на сумму около 12000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в Югре за прошедшие сутки раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений, в их числе: факт причинения среднего вреда здоровью, мошенничество, 10 краж.