У режиссера Кирилла Серебренникова изъяли загранпаспорт

Правоохранительные органы забрали загранпаспорт у режиссера Кирилла Серебренникова, пишет "Коммерсант". По его словам, теперь он не может выехать за границу.

«В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку "Гензель и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Надеюсь, что мне удастся выполнить обязательства по контракту»,— сообщил господин Серебренников.

Как считает режиссер, изъятие паспорта связано с делом "Седьмой студии", по которому он проходит лишь свидетелем. Как напоминает "Газета.ру", дело "Седьмой студии" расследуется давно, однако в горячую фазу и публичную плоскость оно перешло после обысков у дома и в рабочем кабинете худрука "Гоголь-центра". В тот же день были задержаны бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева (она сейчас находится в СИЗО) и гендиректор Юрий Итин (сейчас под домашним арестом), месяц спустя — Алексей Малобродский, занимавший в студии должность генпродюсера.

Их подозревают в том, что они якобы похитили средства, выделенные Минкультуры по поручению правительства РФ на развитие проекта «Платформа». Главным куратором "Седьмой студии" был Кирилл Серебренников, артисты этой театральной компании затем составили костяк труппы «Гоголь-центра».