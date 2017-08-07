ЛГБТ-сообщество Нижневартовск обещает принять ответные меры на запланированный «Марш натуралов»

Представители ЛГБТ-сообщества Нижневартовска пообещали принять ответные меры на запланированный в городе «Марш натуралов», инициатором проведения которого выступило местное отделение партии КПРФ. Провести мероприятие местные коммунисты планируют 12 августа. По их словам, цель мероприятия — пропаганда традиционных ценностей семьи и брака. В программе: конкурсы для «беременных» пап (мужчины будут соревноваться с накладным животом), парад колясок, с детьми будут работать аниматоры.

«Это практически выходка фашистов, насаждающая гомофобию, которую пытаются провести под прикрытием парламентской партии, замаскировав правильными лозунгами. ЛГБТ-сообщества в маленьких городах Сибири и так вынуждены находиться в подполье, но это уже явная дискриминация. ЛГБТ-сообщество Югры не проводит массовых мероприятий, агитаций и старается быть максимально незаметными в сегодняшних условиях. Но, считаем, что подобные провокации вредны во всех смыслах. Они нарушают Конституцию и вносят ненужную смуту в общество, вынуждая активистов ЛГБТ-сообщества на ответные акции», - говорится в анонимном письме, разосланном сегодня.