В аэропортах Югры стало больше пассажиров, а грузов меньше

В аэропортах Югры стало больше пассажиров. Об этом свидетельствуют данные статистики, подготовленной специалистами Росавиации. Так, например, в Сургуте пассажиров стало больше на 16,7%. Если с января по июль 2016 года было обслужено около 649,5 тыс. человек, то за аналогичный период текущего года – более 758 тыс. В Ханты-Мансийске рост составил 17,7% (с 90 264 чел. до 106 241 чел.), а в Нижневартовске на 4,7% (с 289 117 пассажиров до 302 755 пассажиров).

В воздушных гаванях двух крупнейших муниципалитетов округа растет число обслуживаемых грузов. В Нижневартовске показатель изменился на 8,4% (с 1674,30 тонн до 1 814,80 тонн), в Сургуте на 8,9% (с 1 521,30 тонн до 1 656,40 тонн). В Ханты-Мансийске складывается отрицательная динамика. Показатели грузоперевозок сократились с 271 до 267 тонн.