Экс сити-менеджер Нижневартовска Алла Бадина возглавила областную службу экстренного реагирования

Начальником Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) стала бывшая глава администрации Нижневартовска Алла Бадина. Как сообщает Интернет-портал Nashgorod.ru, в июле она сменила на посту начальника ТОСЭР спасателя 1 класса Святослава Федюшина. Он перешел под ее подчинение и стал начальником управления тюменских поисково-спасательных отрядов.

Стоит отметить, что Алле Бадиной не привыкать работать в экстремальных условиях – в 2015 году Нижневартовск пережил один из сильнейших паводков за последние сто лет. Сити-менеджеру удалось справится с ситуацией: не допущено распространения инфекций, жертв не было, кроме того муниципалитет получил практически полмиллиарда рублей, что позволило дополнительно снести ветхие дома и переселить граждан, попавших в зону подтопления, в благоустроенное жилье. Годом ранее город переживал другую напасть. Из-за лесных пожаров в Томской области и на Ямале, Нижневартовск оказался окутан едким дымом. Сити-менеджер тогда распорядилась работать муниципальным организациям так, чтобы создать комфортные условия для тех, кто не смог покинуть город в сезон отпусков.

Заслуги главы администрации Нижневартовска Аллы Бадиной не раз подмечали и члены «Клуба 7», куда входят руководители крупнейших средств массовой информации Тюменской области. В 2013 году руководителя югорского муниципалитета признали «Мэром года».