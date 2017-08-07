Не нужен томат нам турецкий. Глава Минсельхоза обещает закрыть рынок российскими овощами за 5 лет

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что министерство намерено полностью закрыть дефицит по овощам в течение 5-7 лет. «Нам нужно 5, минимум 3 года для того, чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам»,— цитирует главу ведомства «Коммерсант».

По словам министра, Россия не готова импортировать турецкие томаты и не будет этого делать. «Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы и многое другое»,— добавил он.

Господин Ткачев также рассказал о росте сельскохозяйственного производства в 2017 году. «Год непростой, мы видим по погоде, катаклизмам. У нас была достаточно поздняя весна и сместились сроки в определенной степени. Конечно, мы очень надеемся, что будет теплая осень и мы сможем убрать хлеб и другие культуры. Предварительно мы оцениваем темпы роста это года не хуже прошлых лет, то есть в районе 3,5-4%»,— отметил министр.

Также Александр Ткачев заверил, что к осени цены на сельхозпродукцию в РФ снизятся, и подчеркнул, что уже сейчас стоимость самых необходимых овощей снизилась на 15%, уточняют «Известия».