Лесные пожары потушены на всей территории Югры

На сегодняшний день действующих природных пожаров в Югре не зарегистрировано. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

На территории всего округа прогнозируются минимальный первый класс пожарной опасности. Силы и средства служб округа переведены в повседневный режим реагирования.

Напомним, что 5 августа комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Югре приняла решение об официальной отмене «режима межмуниципальной чрезвычайной ситуации», действовавшего на территории Белоярского и Березовского районов.