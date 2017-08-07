Трое сургутских подростков заключены под стражу за серию из 12 краж

Сургутский городской суд заключил под стражу трех молодых людей 2000, 2001 и 2003 годов рождения. Следствие доказано, что в течение года они совершили 12 краж.

Как сообщает региональное управление МВД, злоумышленники проникали в помещения магазинов и торговых павильонов, отжимая двери или форточки. Кроме того, один из подростков совершил три угона автомобилей, другой несовершеннолетний неоднократно был замечен пьяным.

Два из них попались в руки полиции после того как в феврале на 16 тысяч рублей ограбили торговый павильон на проспекте Комсомольский. Третий "погорел" на краже планшетного компьютера стоимостью 15 тысяч рублей.

Все подростки состояли на профилактическом учете. Сейчас им предъявлено обвинение о признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».