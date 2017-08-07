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На окружной день строителя в Сургуте подведут итоги II Урбанистического форума и устроят концерт «Любэ» с салютом

В первый раз город отмечает этот праздник с таким размахом

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В четверг, 10 августа, в Сургуте пройдут праздничные мероприятия, посвященные окружному дню строителя. Загадкой остается причина проведения праздника посреди рабочей недели, хотя на общегосударственном уровне он проходит во второе воскресение месяца, то есть 13 августа. Возможно, это делалось для удобства Натальи Комаровой, которая посетит праздничные мероприятия в Сургуте.

В среду, 9 августа, в Сургутской филармонии подведут итоги II Урбанистического форума, прошедшего весной. Тогда, напомним, при участии института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, института территориального планирования «Урбаника» и архитектурного бюро «Остоженка» стартовало несколько исследовательских проектов, посвященных развитию города.

В ходе конференции 9 августа будут представлены предварительные результаты работ. Возможно, этим мероприятием городская власть хочет изменить общественное мнение, сложившееся вокруг проходящих в Сургуте урбанистических форумов, практические результаты которых жители пока так и не дождались. Впрочем, минимальный позитивный эффект от итогов форума есть – в Сургут приедут московские эксперты, которые теоретически могут дать местным градостроителям полезные знания.

На следующий день программа праздника будет насыщенной. Основные мероприятия пройдут в Сургутской филармонии. Ядром программы станет деловая конференция «Агломерация», на которой эксперты расскажут о своем видении развития города. Так профессор НИУ ВШЭ, член Градостроительного совета Фонда «Сколково» Михаил Блинкин прочитает доклад «Экспресс-анализ перспектив развития транспортной инфраструктуры Сургутской агломерации».

Теме развития городских площадей будет посвящено выступление первого заместителя директора архитектурного бюро "Остоженка" Андрея Гнездилова. Генеральный директор ИТП Урбаника, профессор Международной академии архитектуры Антон Финогенов расскажет в своем докладе об особенностях сургутской агломерации и планировании городов.

Завершится день строителя городским праздником на площади перед театром СурГУ – даже с участием групп «Любэ» и салютом, что можно назвать крайне необычным наполнением для Дня строителя. Правда, все это будет проходить в будний день перед следующим рабочим днем, поэтому организационные усилия на этот праздник могут не окупиться вниманием сургутян.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 214, комментариев: 0


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