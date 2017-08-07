​Ассоциация туроператоров назвала самый популярный российский курорт. И это не Крым

Ассоциация туроператоров назвала регион Большого Сочи самым популярным направлением внутреннего туризма в России, сообщают «Ведомости».

«При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока). Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы», – говорится в сообщении.

Недельное проживание и питание на курортах Большого Сочи в августе в среднем обойдется в 25–28 тыс. рублей. На втором и третьем месте – Анапа и Геленджик. Недельный тур в Анапу и Геленджик на август обойдется в 20 –22 тыс. рублей, отмечает АТОР. Крым в рейтинге туроператоров находится на 3–5 местах. Недельное проживание в Крыму обойдется дороже, чем по всем другим курортным направлениям, в среднем 26 – 32 тыс. рублей.