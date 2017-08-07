«Тюменьэнерго» за полугодие понесла многомиллионные убытки

За полугодие чистый убыток ОАО «Тюменьэнерго» выходцем которого, является глава города Вадим Шувалов, составил 569,8 млн рублей, а годом ранее прибыль компании составила 1 млрд рублей, сообщает «РБК».

Согласно данным выручка компании увеличилась на 1,5 млрд рублей – с 27,8 млрд в 2016 году до 29,3 млрд в 2017 года. Рентабельность продаж существенно снизилась, таким образом в прошлом году прибыль достигала 1,5 млрд рублей, а в текущем – 199,2 миллионов.

Чистые активы компании сократились со 124 до 121,3 млрд рублей. Уставной капитал акционерного общества не изменился и составляет 27 млрд 374 млн рублей.