В Югре идет набор участников проекта «Социальные инвестиции»

Как заинтересовать потенциального инвестора в том, чтобы он вложил деньги в социальный проект? Идея должна быть «на миллион» или нужны преференции, особые условия со стороны государства, может быть всё в совокупности?!

Однозначно, считают эксперты, для всех нужны понятные правила игры: для тех, кто оказывает финансовую поддержку и тех, кто её получает – авторов социальных инициатив, в этом и суть проекта «Социальные инвестиции».

Напомним, в мае 2016 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», предусматривающее взаимодействие по целому ряду направлений, в том числе и в сфере развития рынка частного инвестирования.

Так в марте 2017 года состоялась первая инвестиционная сессия, организованная Фондом поддержки предпринимательства Югры совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

Югра – первый регион в России, в котором реализуется проект «Социальные инвестиции».

По словам Ольги Сидоровой, регионального представителя Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», «сегодня жители автономного округа формируют новые запросы к власти в части оказания социальных услуг, которые могут предоставлять лидеры негосударственных социальных проектов, устойчивость таких проектов способна обеспечить эффективная финансовая поддержка не только со стороны государства, но и частных инвестиций».

Осенью текущего года состоится вторая инвестиционная сессия с участием социальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций и потенциальных инвесторов.

Подать заявку на участие в проекте можно уже сейчас, пройдя по ссылке

Какие возможности дает проект «Социальные инвестиции»?

Для бизнеса:

Разделение рисков с государством

Применение готовых решений корпоративной социальной ответственности

PRорганизации

Получение социального эффекта от инвестиций помимо доходности на вложенный капитал

Для лидеров социальных проектов:

Финансирование проекта

Дополнительные компетенции и возможности

Сотрудничество с государством

Развитие проекта (масштабирование, тиражирование)

Для государства и экономики:

Развитие конкуренции (новые негосударственные проекты и поставщики социальных услуг)

Инновационные подходы в решении социальных проблем

Привлечение инвестиций в социальную сферу

Повышение качества социальных услуг.

Участие в проекте – бесплатно.

Инициаторы проекта «Социальные инвестиции»: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры и Фондом региональных социальных программ "Наше будущее".

Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».