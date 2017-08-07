16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​В Тюменской области количество ВИЧ-инфицированных выросло на 14 процентов

В Тюменской области за полгода в 2017 году зарегистрировано более тысячи заражений ВИЧ-инфекций, показатель в сравнении с предыдущим годом вырос на 14,4 процента (891 случай в 2016 году), сообщает «РБК».

Пораженность населения в области составляет 1,1 процент. А среди вновь выявленных пациентов с ВИЧ 38,7 процента – женщины, 61,3 процента – мужчины. Пути передачи: половой (51,5 процента), наркотический (46,9 процента), вертикальный (1,4 процента). Стоит отметить, что в текущем году от ВИЧ-инфицированных матерей родился 181 ребнок. Диагноз поставлен восьми детям.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в Югре за такой же период выявлено 69 человек с ВИЧ.

Напомним, что по данным Росстата, в январе-апреле 2017 года в России зарегистрировано 29 тыс. 239 человек с ВИЧ, в том числе 374 ребенка.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:58, просмотров: 122, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова

Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова
Зачем его компания держит астрономические суммы на депозитах в российских банках преимущественно в долларах США?
Елена Березанская, Forbes Сегодня в 12:52
215 0
Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА
С учетом того, какие у нас реки и пляжи, наших читателей можно понять
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:00
134 0
Села батарейка

Села батарейка
О порядке расторжения брака
Анастасия Семихатских 06 августа в 13:35
608 0
Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»

Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»
Надежда Макаренко 06 августа в 09:10
604 0
​Сплетенье душ, времён и судеб

​Сплетенье душ, времён и судеб
Сургут получил ещё одну книгу о своей истории
Людмила Захарова 05 августа в 09:15
1162 0
Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»

Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»
​В Кинологическом центре Сургута – месте, о котором мало кто знает, работают лучшие кинологи округа, и содержится порядка 30 собак. Корреспондент «НГ» встретился с полицейским (кинологом) ОБ ППС УМВД России по Сургуту, старшим сержантом полиции Анной Дробышевой
Лилия Сулейманова 04 августа в 13:34
637 0
Не домом единым

Не домом единым
Сибпромстрой стремится сделать свои дворы наиболее комфортными для жильцов
Полина Амирова 04 августа в 11:39
606 0
Новая высота сургутского бизнеса

Новая высота сургутского бизнеса
Офисы международного уровня стали доступны для предпринимателей города
Ирина Логвиненко 04 августа в 11:19
1758 0
Руководители народного штаба Навального в Сургуте: «Никто нас не бьет и не выгоняет. Но помощи из центра маловато»

Руководители народного штаба Навального в Сургуте: «Никто нас не бьет и не выгоняет. Но помощи из центра маловато»
Сторонники оппозиционера рассказали siapress.ru о проблемах региональной кампании политика и трудностях с финансированием
Артем Мазнев 03 августа в 17:32
1331 21
История накрутки. Как заместители главы Сургута боролись за свою эффективность на siapress.ru // ИНФОГРАФИКА с разоблачением

История накрутки. Как заместители главы Сургута боролись за свою эффективность на siapress.ru // ИНФОГРАФИКА с разоблачением
Редакция СИА-ПРЕСС 03 августа в 15:02
1426 4
Если администрация проиграет еще несколько судов по трудовым спорам, то появится возможность для дисквалификации главы города

Если администрация проиграет еще несколько судов по трудовым спорам, то появится возможность для дисквалификации главы города
Это наказание предполагает временное отстранение от должности
Наталья Алешкова, заместитель главы Сургута 03 августа в 11:35
2386 2
Владимир Яремаченко: «В администрации Сургута принцип работы такой: выдали поручение — думай, куда его спихнуть»

Владимир Яремаченко: «В администрации Сургута принцип работы такой: выдали поручение — думай, куда его спихнуть»
Бывший начальник контрольного управления рассказал siapress.ru о своем суде с администрацией города
Артем Мазнев 03 августа в 11:21
1941 2
Сургутянин, пытавшийся провезти на Бали наркотики, получил 17 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч долларов //ФОТО

Сургутянин, пытавшийся провезти на Бали наркотики, получил 17 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч долларов //ФОТО
Но мужчина не унывает, постоянно публикуя жизнерадостные посты в соцсети
Редакция СИА-ПРЕСС 01 августа в 17:36
1864 2
В России скоро заработает новая «дачная конституция»

В России скоро заработает новая «дачная конституция»
С того момента, как закон вступит в силу (а случится это в январе 2019 года), такое понятие, как дачное товарищество будет упразднено
Анастасия Семихатских 01 августа в 16:04
2524 0
​Индекс ММВБ по итогам июля практически не изменился // АУДИО

​Индекс ММВБ по итогам июля практически не изменился // АУДИО
Но наш базовый сценарий пока говорит о медленном продолжении восходящей тенденции с краткосрочной целью 61,5 рубль. Пара рубль-евро при этом продолжит движение в область 71-72.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 01 августа в 11:55
671 0
​Так ли страшно банкротство?

​Так ли страшно банкротство?

Дональд Трамп четырежды был банкротом. И вы не переживайте, если с вами подобное случилось
Александр Родин, арбитражный управляющий 01 августа в 11:20
1112 15
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика