​В Тюменской области количество ВИЧ-инфицированных выросло на 14 процентов

В Тюменской области за полгода в 2017 году зарегистрировано более тысячи заражений ВИЧ-инфекций, показатель в сравнении с предыдущим годом вырос на 14,4 процента (891 случай в 2016 году), сообщает «РБК».

Пораженность населения в области составляет 1,1 процент. А среди вновь выявленных пациентов с ВИЧ 38,7 процента – женщины, 61,3 процента – мужчины. Пути передачи: половой (51,5 процента), наркотический (46,9 процента), вертикальный (1,4 процента). Стоит отметить, что в текущем году от ВИЧ-инфицированных матерей родился 181 ребнок. Диагноз поставлен восьми детям.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в Югре за такой же период выявлено 69 человек с ВИЧ.

Напомним, что по данным Росстата, в январе-апреле 2017 года в России зарегистрировано 29 тыс. 239 человек с ВИЧ, в том числе 374 ребенка.