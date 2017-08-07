Команда Югра оказалась в тройке сильнейших на Всероссийских соревнований «Школа безопасности-2017»

На Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности-2017», прошедших в Москве, команда Югры оказалась в тройке сильнейших. Честь округа на соревнованиях отстаивали участники центра «Патриот» из Нягани.

В XIV всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые проходили в Москве всю последнюю неделю июля, свои умения в спасательном деле, навыки выживания в природной среде и оказания первой помощи пострадавшим демонстрировали 17 лучших команд, в составе которых вошли около 200 ребят. Участники выполнили более 60 заданий разной сложности и преодолели десятки километров маршрута. По итогам всех испытаний югорчане стали бронзовыми призёрами в старшей возрастной группе.

В торжественной церемонии завершения соревнований юных спасателей принял участие глава МЧС России Владимир Пучков. Он поздравил финалистов с победой и вручил им грамоты, кубки и ценные призы.

На втором месте в обеих группах москвичи, сильнейшими стали школьники из Республики Марий Эл (младшая группа) и Ставрополья (старшая группа).

Владимир Пучков подчеркнул, что все команды показали возросшую профессиональную подготовку в оказании практической помощи пострадавшему, обогатили свои знания и по всем темам безопасности жизнедеятельности в сложных условиях.

«Мальчишки и девчонки получают глубокие теоретические знания и практические навыки безопасного поведения в быту, городской среде и на природе, изучают основы самопомощи и взаимопомощи. Поздравляю победителей и каждого из вас, потому что вы приобрели бесценный опыт, испытали свои силы, нашли новых друзей» - сказал Владимир Пучков.