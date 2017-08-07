​Минфин хочет сделать ОСАГО дешевле и проще

Минфин готов предоставить страховщикам право регулирования тарифов ОСАГО, но только в сторону снижения цены. Этот проект позволит им самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, утверждаемых ЦБ, сообщают «Ведомости».

Сейчас тарифы устанавливается регулятором на каждый вид транспорта, а проект подразумевает, установку только общих границ базового тарифа. Страховщик сам сможет определять конкретные значения тарифа за счёт введения понижающих коэффициентов. Таким образом, Минфин предлагает вместо коэффициентов мощности и территориального коэффициента ввести переменную, привязанную к нарушениям ПДД, в том числе превышение скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный и вождение в нетрезвом виде. Также проект предполагает установку страховщиком на автомобиль клиента устройств, отслеживающих стиль езды.

При этом Минфин по-прежнему готов выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 000. руб. по вреду жизни и здоровью, 400 000 руб. по имуществу, которые действуют сейчас, а также варианты с выплатами в 1 млн руб. по жизни и 1 млн руб. по имуществу и 2 млн руб. по жизни и 2 млн руб. по имуществу.

Стоит отметить, что страховщики раскритиковали проект Минфина, их не устраивает повышение лимитов до 1-2 млн руб. и союз автостраховщиков хотел бы сохранить действующие ставки, а также коэффициенты мощности и территорий.