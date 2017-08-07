Школы и детские сады Пыть-Яха готовятся к новому учебному году

Образовательные учреждения Пыть-Яха готовятся к новому учебному году. Сейчас в образовательных учреждениях делают косметические ремонты. Выполняется текущий ремонт пищеблоков, частичная замена линолеума, частичная замена светильников, выполнение лакокрасочных работ, благоустройство территории, спортивных площадок. Главное внимание уделяется укреплению пропускного режима и организации охраны. На сегодняшний день все образовательные учреждения оборудованы системой видеонаблюдения, имеют паспорта антитеррористической защищенности, разработаны 3D модели паспортов безопасности, назначены должностные лица, которые будут отвечать за обеспечение безопасности.

Отмечается, что ремонт в школах и детских садах планируется закончить до 10 августа. Качество обновления будет проверять надзорная комиссия. В нее войдут представители администрации города, депутаты, специалисты Роспотребнадзора и главного управления МЧС России, независимые эксперты.