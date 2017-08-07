Югорчане этим летом стали чаще обращаться за медицинской помощью

Число посещений в медучреждениях Югры возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, с профилактической целью в поликлиники региона обратились около 450 тысяч югорчан, что на 2% больше чем в 2016 году.

Чаще врачам приходилось оказывать и неотложную помощь – более 63 тысяч раз. В этот же период прошлого года – почти 45,5 тысяч. Число вызовов скорой увеличилось на 13%.

Количество пациентов дневного стационара изменилось в большую сторону на 6%, а в круглосуточном - существенной динамики не наблюдается.

Тем не менее, количество обращений в медорганизации в связи с заболеванием снизилось на 4,5 %.