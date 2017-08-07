Страшное ДТП случилось между Сургутом и Лянтором — «Дэу Нексия» столкнулась с «Уралом». Погибли три человека //ФОТО

Вчера вечером на 48 км автодороги Сургут – Лянтор произошло ужасное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Водитель «Дэу Нексия» обгоняя автомобиль «Лексус» не справился с управлением и выехал на встречную полос движения, где столкнулся с «Уралом». В результате столкновения водитель и 3 пассажира «DAEWOO», женщина 1988 и двое мужчин 1981 и 1989 годов рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, пассажир 1994 года рождения получил травмы. Водители двух других транспортных средств не пострадали.