Сегодня россияне смогут увидеть частичное лунное затмение. Сургутянам может не повезти с погодой

7 августа на всей территории России можно будет наблюдать частичное лунное затмение. При хорошей погоде затмение можно будет увидеть невооруженным взглядом, как сообщает «ТАСС» со ссылкой на лектора Санкт-Петербургского планетария, сотрудника кафедры небесной механики СПбГУ Марии Боруха.

Таким образом, затмение можно будет увидеть 7 августа на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение начнется в 20:24 и закончится в 22:19, а максимальную фазу можно будет наблюдать – в 21:20 по московскому времени. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», – сказала Боруха.

У Сургутян тоже есть шанс увидеть затмение, но на вечер прогнозируют облачность и небольшой дождь, поэтому может и не повезти.