В Сургуте работает общественный контроль за соблюдением правил благоустройства

Административной комиссией города Сургута привлечен к ответственности в виде штрафа индивидуальный предприниматель за складирование тары, картонных коробок на прилегающей территории нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу г. Сургут пр. Набережный.

В соответствии с Правилами благоустройства города Сургута запрещается складировать тару, поддоны, уборочный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на крыше нестационарного объекта.

Согласно правилам физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку этих земельных участков. На территории города запрещается накапливать, размещать отходы производства и потребления, за исключением специально отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

О складировании пустой тары (коробок, ящиков) иных бытовых отходов в неустановленных местах около торговых объектов можно сообщить по адресу: admkom@admsurgut.ru с приложением фотографий.