В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие Люди за дружбу и мир»

На территории экспозиции музея под открытым небом «Торум Маа» с 21 по 25 августа пройдет третья, заключительная в 2017 году смена интерактивного музейного проекта «Крепкие Люди за дружбу и мир».

Всех желающих научат, как развести огонь без спичек, как отыскать в лесу пищу, чем обработать рану, что положить в рюкзак для похода в лес.

В группу набираются преимущественно дети от 8 до 18 лет, но, как отмечают работники музея, возможны исключения. Набор группы проводится до 18 августа 2017 года.

Справки по телефонам: +79526946829, +7(3467)315-722, 32-20-58.