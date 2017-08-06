Сергей Лавров встретился с Рексом Тиллерсоном в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретились на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, сообщает «Коммерсант».

Глава российского МИДа сказал, что его амеркианский собеседник в ходе переговоров поднял вопрос об ответных мерах России на новые санкции со стороны США. «Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия"»,— разъяснил министр.

Сотрудничество двух стран в целом — еще один вопрос, поднятный в ходе встречи. По словам главы российского МИДа, они с его собеседником условились, что диалог их заместителей — Сергея Рябкова и Томаса Шэннона соответственно — будет продолжаться. Рассчитываем, что и по другим аспектам сирийского урегулирования — как военным, так и политическим — наши контакты с США будут продолжаться,— добавил Сергей Лавров.

Также он подчеркнул, что России и США нужно наладить диалог по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Говорили и о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросам договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, и поручения нашим экспертам будут даны»,— заявил министр.

Сегодняшняя встреча стала для Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона пятой по счету и первой после того, как президент США Дональд Трамп подписал документ о новых санкциях в отношении России, а Москва обнародовал первые контрмеры.