Чистый долг Роснефти за год вырос в два раза

«Роснефть» за год нарастила свой чистый долг почти в 2 раза. Как следует из материалов отчета компании за первое полугодие 2017 года по международным финансовым стандартам, теперь он составляет 2,216 трлн рублей, сообщает Znak.com. С начала года показатель вырос на 17%.

В компании также заявили, что это комфортный уровень долга и «Роснефть» сохраняет значительный запас доступной ликвидности.

При этом чистая прибыль компании за первое полугодие 2017 года снизилась почти на 20% и составила 81 млрд рулей.

«Общая задолженность по привлеченным кредитам и займам и прочим финансовым обязательствам компании составляет 3,4 трлн рублей простив 3,358 трлн рублей по состоянию на 31 марта 2017 года», — сказано в сообщении. Ранее компания сообщала, что по состоянию на конец 2016 года ее общая задолженность составляла 3,585 трлн рублей.

Напомним, что одна из последних покупок «Роснефти» касалась актива в Югре: компания выиграла аукцион на разработку одного из крупнейших месторождений — Эргинское, заплатив за лицензию чуть более 20 млрд рублей. При этом стартовый платеж был 7,4 млрд рублей.