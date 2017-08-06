В России предлагают возродить массовую сдачу стеклотары

Установить автоматы для приема бутылок в супермаркетах и ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей в России предложили в Заксобрании Ленинградской области. С инициативой выступил депутат Владимир Петров, сообщает «Известия».

«Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать», - считает Петров.

По его словам, на данный момент пункты по сбору стеклотары функционируют только в 80 городах России, тогда как в Европе сдача стеклянных емкостей пользуется популярностью. «Эти меры широко применяются в Европе, например, в Финляндии», - подчеркнул депутат.