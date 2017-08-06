В Ханты-Мансийске вандалы вымазали краской портреты почетных граждан Югры

Портреты на Аллее почетных граждан у здания правительства Югры вымазали красной краской. Кроме того, вандалы нанесли надписи на танке Т-34 в Парке Победы. Как сообщили представители пресс-службы УМВД России по Югре, по данному факту возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято видео с камер видеонаблюдения. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм», — сообщает пресс-служба ведомства.

В случае поимки вандалам грозит арест сроком до трех месяцев.