Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания, сообщает Коммерсант. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из Северной Кореи ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая резолюция по КНДР исчерпала ресурсы санкционного давления на Пхеньян и теперь странам ООН необходима политическая стратегия в подходе к Северной Корее. «Следует отказаться от устаревших, показавших свою неэффективность алгоритмов решения ядерной проблемы Корейского полуострова и попытаться урегулировать ее при помощи нестандартных, креативных подходов. Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам»,— сказал Небензя.

Резолюция стала ответом на осуществленный в конце июля пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». О предыдущем запуске «Хвасона» стало известно 4 июля утром — это был первый за долгое время успешный запуск ракеты КНДР. После этого лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выдвинули инициативу деэскалации конфликта на Корейском полуострове. США осудилиоба запуска.