Великобритания готова заплатить 47 миллиардов долларов за выход из ЕС

Великобритания готова заплатить до £36 млрд (€40 млрд, $47 млрд) Евросоюзу, чтобы погасить финансовые обязательства за выход из блока, сообщает РБК со ссылкой на Telegraph.

Дав свое согласие, британские чиновники на условиях анонимности впервые назвали сумму, которую Лондон готов выплатить ЕС. В Брюсселе оценка обязательств доходила до €60 млрд, отмечают собеседники газеты. В Лондоне считают, что должны заплатить ближе к €30 млрд.

Впрочем, Британия согласится на выплату, только если Брюссель признает так называемый «счет за Brexit» частью соглашения о будущих отношениях, в том числе частью будущего торгового соглашения.

Ранее Евросоюз отказывался вести переговоры о будущем торгового соглашения, прав граждан Британии и Северной Ирландии до такого, как Лондон произведет все выплаты. В правительстве сочли такие требование невозможными, поэтому в качестве компромисса Лондон предлагает выплачивать ЕС около €10 млрд в год в течение трех лет после Brexit (2019-2021).

Евросоюз ожидает от Британии финансового урегулирования выхода из блока по ряду вопросов. Так, бюджет ЕС рассчитан на 2014 — 2020 годы, Британия скорее всего покинет блок в 2019 году. В Брюсселе хотят добиться от Лондона выплат в бюджет блока до конца срока, британское правительство хотело бы, чтобы эти финансовые обязательства завершились в год выхода страны из Евросоюза. Кроме того, предстоит урегулировать выданные Евросоюзом при поддержке Британии кредиты Португалии, Ирландии и Украине. Есть и другие расходы, например, переезд находящихся в Британии министерств блока.