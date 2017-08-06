Россельхознадзор отчитался об уничтожении 17 тысяч тонн санкционки за два года

В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщает Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор.

Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения - 16,4 тысячи тонн. Продукции животноводства утилизировано около 500 тонн.

Всего за два года действия этой меры было задержано 17 135 тонн санкционной продукции: 16 524 тонн растительной и 611 тонн животноводческой продукции.

Как сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, наиболее активно работу по выявлению санкционной продукции ведут территориальные управления по Брянской и Смоленской областям, по Тверской и Псковской областям, находящиеся на административной границе с Белоруссией, через которую предпринимаются основные попытки контрабанды запрещенной продукции, а также территориальное управление по Москве, Московской и Тульской областям.