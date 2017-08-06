В августе в Югре проходит месячник, посвященный профилактике опасных заболеваний

В августе в Югре стартовал месячник, посвященный профилактике краевых патологий -туляремии, клещевого энцефалита, описторхоза и дифиллоботриоза. По словам специалистов, эти заболевания способны привести к инвалидности и даже смерти. Единственно верный способ защиты от них – это повышение информированности населения и меры профилактики на государственном и личном уровнях.

Югра расположена в крупнейшем природном очаге биогельминтозов. Паразиты, провоцирующие развитие дифиллоботриоза и описторхоза, попадают в человеческий организм при употреблении недостаточно обработанной рыбы и рыбных продуктов: для дифиллоботриоза – это щука и ее икра, для описторхоза – большой отряд рыб карповой породы.

Хранителями туляремии в природе являются мыши, крысы, полевки, зайцы, ондатры и т.д. Они же служат источниками заражения для человека. А вот путей заражения несколько: через укусы комаров и клещей, через зараженную воду (ручей, озеро), через пищу, а также при обработке шкур животных.

Энцефалит передается с укусом иксодового клеща, и с каждым годом количество таких клещей увеличивается в геометрической прогрессии.

В рамках месячника с югорчанами проведут беседы и тематические семинары, пройдет оформление «Уголков здоровья» и раздача печатной продукции.