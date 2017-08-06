В Югре сформирован рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры провел мониторинг и сформировал рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований округа.

В соответствии с методическими рекомендациями Минэнерго РФ рейтинг составлен за период с 2014 по 2016 год на основе ряда показателей, основными из которых стали: удельный расход топлива на производство тепловой энергии; фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения; обновление схем теплоснабжения.

По данным специалистов, обновление схем теплоснабжения проводилось в течение отчетного периода во всех 22 муниципальных образованиях Югры. Разница между минимальным и максимальным уровнем энергоэффективности систем теплоснабжения в муниципальных образованиях Югры относительно невелика и не превышает 35%.

«Городами с наиболее энергоэффективными системами теплоснабжения стали Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Нижние строчки рейтинга заняли Кондинский район, Югорск и Нижневартовский район. Основными причинами низкого рейтинга аутсайдеров послужили потери в сетях теплоснабжения и негативная динамика удельного расхода топлива», - сообщил заместитель директора департамента ЖКК и энергетики Сергей Эрнст.

Рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения планируется формировать регулярно. Сводный рейтинг по субъектам РФ будет презентован Минэнерго РФ 4-7 октября 2017 года в рамках проведения Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2017.