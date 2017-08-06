В Покачах действует Уральская археологическая экспедиция

На территории Покачей действует Уральская археологическая экспедиция. Глава города Владимир Степура посетил палаточный лагерь археологов и побывал на месте раскопок. Он познакомился с руководителем Уральской археологической экспедиции Константином Карачаровым, историком и археологом, автором многих книг, в числе которых историко-этнографическая монография «Река Аган и ее обитатели».

Большая экспертная работа показала, что местность вокруг Покачей представляет собой исторически сложившуюся систему культурных ландшафтов, образовавшихся в результате деятельности человека приблизительно с V тыс. до н.э., включающая частично или полностью скрытые в земле, а также находящиеся на поверхности следы существования человека (остатки и фрагменты жилых, хозяйственных, производственных, погребальных, ритуальных и иных сооружений).

Археологические исследования показывают, что территория Покачей чрезвычайно насыщена объектами культурного наследия, на сегодняшний день обнаружены селища, десятки городищ, могильники, ловчие ямы. По хронологии они охватывают период от каменного века до Нового и Новейшего времени. Местность имеет огромный историко-культурный и научный потенциал.

Название объекту дала наиболее крупная старица реки Аган – Нёх-Урий, что в переводе означает «Лосиная старица».

На сегодняшний день участие в археологических раскопках принимают несколько десятков человек, в основном это студенты уральских ВУЗов. Все найденные предметы быта, фрагменты керамических сосудов и другие свидетельства многовековой истории этих мест – регистрируются и передаются в государственный музей Ханты-Мансийска.