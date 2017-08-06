В Югре открывается сезон охоты на диких зверей

Накануне в Югре открылся сезон охоты на бурого медведя. На территории Нефтеюганского района на данный момент насчитывается порядка 560 особей. Разрешенный лимит на добычу таежного хищника до 1 августа 2018 согласно постановлению губернатора Югры составляет 79 особей.

Отметим, помимо медведей в конце лета приходят сроки охоты и на других диких зверей. Так, с 15 августа на территории Нефтеюганского района разрешена охота на кабана, с третьей субботы августа, 19 числа, - на болотно-луговую водоплавающую, боровую дичь, а также таких пушных зверей, как белка, норка, куница.

Напомним, на территории Нефтеюганского района функционируют шесть охотничьих обществ, которые регулируют и контролируют деятельность охотников на подведомственных площадях и имеют право выдавать охотничьи лицензии и охотничьи билеты. За нарушение правил охоты предусмотрена система наказаний. Нарушителя могут оштрафовать, конфисковать у него оружие или арестовать.