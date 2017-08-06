Библиотека Югры отмечает День рождения

В понедельник, 7 августа, Государственная библиотека Югры отметит свой 83-й День рождения. Каждому посетителю учреждения вручат небольшие сувениры – фирменные блокноты и угостят традиционными конфетами.

Также в течение дня юные читатели смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, где будут создавать символ библиотеки – сову – своими руками. В журнальном дворике всех любителей книг ждут настольные игры и журналы. На улице будет располагаться выставка детских творческих работ из летнего читального зала «Время чудес».

Кроме того, для всех желающих в этот день пройдут экскурсии по зданию. Гости не только побывают во всех отделах главной библиотеки округа, но и смогут посетить Музей библиотечного дела Югры имени Н.В. Лангенбах.