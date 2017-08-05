Рынок микрофинансирования в России достиг 215 миллиардов рублей

По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка микрофинансирования достиг 215 миллиардов рублей, говорится в исследовании компании «Домашние деньги», сообщает Газета.ру. Таким образом, всего МФО, ломбарды и кредитно-потребительские кооперативы нарастили объем кредитования за первые шесть месяцев этого года на 8%.

47% от общего объема займов приходится на микрофинансовые организации, 35% — на кредитные потребительские кооперативы и 18% — на ломбарды, — говорится в исследовании компании.

Рынок непосредственно МФО увеличился на 27%. Как прогнозируют в компании, уже в следующем году «объем рынка МФО перейдет отметку в 300 миллиардов рублей».

Как следует из материалов исследования, все больше россиян оформляют моментальные займы через дистанционные каналы, а не поддавшись спонтанному желанию зайти в офис за углом, чтобы мгновенно получить деньги по паспорту. Сейчас 30% займов оформляется через телефон, 20% — в офисе, 25% — через интернет и около 15% — в точках продаж. На другие методы получения заявок приходится порядка 10%. Всего доля оформления займов в офисе сократилась за пять лет в два раза, отмечается в исследовании.

При этом на займы до зарплаты приходится практически четверть от всего объема микрофинансового рынка (24%). Причиной обращения за такими займами в 40% случаев как раз и является собственно «задержка зарплаты».

Увлеченность россиян займами до зарплаты давно тревожит регуляторов и депутатов. Виной всему высокие проценты и жесткие методы возврата задолженности, а также высокий уровень закредитованности граждан. Доля заемщиков, имеющих более одного кредита, велика и составляет от 34,3 до 39,2%, признает Банк России в последнем «Обзоре финансовой стабильности».

«МФО работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30–50 тысяч рублей на семью. Зачастую у этих людей кредитная история уже испорчена, поэтому в банки им в 100% случаев отказывают в получении необходимой суммы. Потом нельзя забывать и о том, что в период кризиса все банки резко сократили количество региональных офисов — тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. В свою очередь, микрофинансовые организации, наоборот, активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях»,— отмечают в компании «Домашние деньги».